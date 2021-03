Brobbey wird vom international vernetzten Mino Raiola beraten, der auch Dortmunds Erling Haaland und Superstar Zlatan Ibrahimovic vertritt. Beim 3:0-Erfolg von Amsterdam im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Young Boys Bern erzielte Brobbey am Donnerstag in der Nachspielzeit den Treffer zum Endstand. In der Eredivisie gelangen ihm zwei Tore und eine Vorlage in sieben Spielen.