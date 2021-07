28 Mal drehte André Silva in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit für Eintracht Frankfurt zum Jubeln ab und schwang sich damit hinter Robert Lewandowski zum zweitbesten Torschützen in Deutschlands höchster Spielklasse auf. Nun hat sich RB Leipzig die Dienste des treffsicheren Portugiesen gesichert.

Wie der Verein am Freitag (2. Juli) bekanntgab, unterschrieb der 25-Jährige einen Fünfjahresvertrag bis 2026. Die Ablösesumme soll sich verschiedenen Medienberichten zufolge auf rund 23 Millionen Euro belaufen. Dabei sollen weitere Millionen an die Berater des Profis fließen. In Frankfurt hatte Silva noch einen Vertrag bis 2023.