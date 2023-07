"Die sportliche Leitung um Max Eberl hat mir diesen besonderen und reizvollen Weg aufgezeigt, der mich von Beginn an begeistert hat. Jetzt kann ich es kaum erwarten, mich mit dem Team auf die neue Saison vorzubereiten", sagte Bitshiabu. RB-Geschäftsführer Eberl fügte hinzu: ""El Chadaille ist eines der spannendsten Abwehr-Talente in Europa, und wir sind stolz darauf, dass er ab sofort für RB Leipzig spielen wird. El Chadaille ist enorm schnell, präsent im Kopfballspiel, zweikampfstark und sicher im Spielaufbau. Als Linksfuß passt er zudem perfekt in unser gesuchtes Profil."

Bitshiabu debütierte bereits mit 16 Jahren bei den PSG-Profis. In der abgelaufenen Saison absolvierte der französische Junioren-Nationalspieler wettbewerbsübergreifend 19 Partien, in denen er vornehmlich als Innenverteidiger aufgeboten wurde, vereinzelt aber auch als Linksverteidiger zum Einsatz kam. FC-Bayern-Fans wird der Linksfuß noch aus der Champions League bekannt sein. Bei der 0:2-Niederlage im Rückspiel kam er in der zweiten Halbzeit für den ehemaligen RB-Verteidiger Nordi Mukiele zu seiner Premiere in der Königsklasse.