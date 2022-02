Auf der Pressekonferenz am Mittwoch (23. Februar) vor dem Rückspiel in der Zwischenrunde der Europa League bei Real Sociedad San Sebastian brachte es Trainer Domenico Tedesco auf den Punkt: "Ich freue mich, dass er da ist." Für die Partie in Spanien steht Halstenberg nach der Rückkehr ins Teamtraining nur theoretisch zur Verfügung. Aus praktischer Sicht betonte Tedesco: "Hoffentlich ist er in ein paar Wochen spielfähig."