Norbye - Jahrgang 2007 - ist 1,94 Meter groß und bestritt in der aktuellen Saison 13 Spiele für Leipzigs U19. Unter Interimstrainer Zsolt Löw wurde er gegen den VfL Wolfsburg erstmals in einem Bundesliga-Spiel in den Kader berufen. Zum Einsatz kam er nicht. Auch gegen Holstein Kiel saß er wie auch Lionel Voufack und Viggo Gebel auf der RB-Bank.