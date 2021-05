Nach den Vertragsverlängerungen etablierter Kräfte wie Emil Forsberg, Willi Orban und Peter Gulacsi hat RB Leipzig nach Dominik Szoboszlai einen weiteren Perspektivspieler langfristig an den Verein gebunden. Der Kontrakt mit Sturmtalent Dennis Borkowski wurde vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2025 ausgeweitet. Das teilte RB am Pfinstmontag mit.

Borkowski im Trikot des 1. FC Nürnberg. Bildrechte: imago images/foto2press

Der 19-Jährige wechselte 2014 in die Nachwuchs-Abteilung der Leipziger, schaffte zur Saison 2019/20 den Sprung in den erweiterten Kader der Profi-Mannschaft und kam zu vier Kurzeinsätzen. Derzeit ist Borkowski an Zweitligist 1. FC Nürnberg ausgeliehen. Bei den Franken, die unter dem ehemaligen RB-Co-Trainer Robert Clauß in der abgelaufenen Saison den 11. Tabellenplatz erreichten, soll er auch in der kommenden Spielzeit weiter Erfahrung sammeln. In bislang 13 Spielen für Nürnberg erzielte der deutsche U19-Nationalspieler drei Tore.