Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat rassistische Kommentare gegen Stürmer Lois Openda "aufs Schärfste" verurteilt. In einer Mitteilung am Dienstag stellte sich der Klub "zu 100 Prozent" hinter seinen Stürmer, der nach dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli (2:0) am Sonntag Opfer von rassistischer Hetze in den Sozialen Netzwerken geworden war.