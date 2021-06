Darüber hinaus soll auch Lacroix einen Wechsel zum Bundesligakonkurrenten forcieren. Demnach hat der 21-jährige Franzose, der bei RB die Abgänge seiner Landsmänner Dayot Upamecano und Ibrahima Konaté in der Innenverteidigung kompensieren soll, beim VfL seinen Wechselwunsch hinterlegt. Entsprechend dürfte das Tauziehen in den kommenden Tagen und Wochen in die nächste Runde gehen.