Des eigenen Glückes Schmied

RB kämpft ausgerechnet gegen den Leipziger Trainer Marco Rose (M'gladbach) um die Herbstmeisterschaft Bildrechte: imago images / Jan Huebner So sind die Zweitplatzierten aus Gladbach zwar aktuell punktgleich mit den Leipzigern, weisen aber insgesamt ein deutlich schlechteres Torverhältnis auf. Mit zwölf Toren Unterschied müssten die Gladbacher nach aktuellem Stand am Samstagabend bei Hertha BSC gewinnen, um besser dazustehen als die Leipziger. Das im Fußball nichts unmöglich ist, sollte klar sein, dennoch scheint diese Aufgabe für die Gladbacher nahezu unmöglich zu sein. Somit ist man in Leipzig am kommenden Wochenende mit Blick auf die Herbstmeisterschaft seines eigenen Glückes Schmied.

FC Augsburg ist das Team der Stunde

Mit dem FC Augsburg haben die Sachsen am Samstag eine der aktuell formstärksten Mannschaften der Bundesliga vor der Brust. Seit sechs Spieltagen ist die Mannschaft von Martin Schmidt ungeschlagen. An diesen Spieltagen holte man 16 von 18 möglichen Punkten und stieg in der Tabelle von Rang 16 auf Platz zehn. Laut Nagelsmann ist es vor allen Dingen die defensive Kompaktheit, die die Elf auszeichnet. "Es ist eine Mannschaft die unheimlich kompakt verteidigt, die sehr geringe Abstände hat zwischen den Linien. Das war schon immer Augsburg-typisch. Jetzt haben Sie das noch ein bisschen verfeinert. Es ist nicht so einfach da Räume zu finden." Besonders gut im Blick sollten die Leipziger die beiden Augsburger Florian Niederlechnerund Philipp Max haben. Die kommen an den vergangenen sechs Spieltagen auf jeweils 9 Scorerpunkte. Trotz der starken Auftritte des FCA gibt sich Nagelsmann siegessicher: "Da haben wir auf jeden Fall Gegenmittel dafür. Ich sehe uns schon in der Lage, trotz des sehr guten Laufs von Augsburg, unser Heimspiel zu gewinnen." Augsburger Erfolgsduo: Florian Niederlechner (re.) jubelt mit Philipp Max Bildrechte: imago images/Krieger

Nagelsmann: RB aktuell kein Meisterschaftskandidat

Trotz der starken Tabellenplatzierung und der möglichen Überwinterung auf Platz eins, sieht Trainer Julian Nagelsmann seine Leipziger nicht als Meisterschaftsfavoriten. Als Grund für diese Einschätzung nennt er die schwachen Spiele gegen Top-Teams wie Borussia Dortmund am vergangenen Dienstag (3:3) oder gegen Meister Bayern München im September (1:1). In diesen Partien sah der Coach zu große fußballerische Defizite. Dennoch sei der aktuelle 1. Platz gerechtfertigt. "Wir stehen zu Recht da, wo wir stehen. Wenn man allerdings Dienstag sieht oder auch das Spiel gegen Bayern, sind wir in dem Status in dem wir jetzt sind kein Meisterschaftskandidat. Wir müssen Schritte machen, weil wir irgendwann gegen diese Teams gewinnen müssen. Sonst wird es schwer am Ende vor denen zu stehen", so Nagelsmann. Julian Nagelsmann Bildrechte: Picture Point

"Gibt keine halbe Schale von der DFL"