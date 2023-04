Fünf Spieltage vor dem Ende der Bundesliga-Saison ist RB auf einen Europa-League-Platz abgerutscht. Zum SC Freiburg auf Rang vier fehlen zwei Punkte. Die Breisgauer sind zudem in der nächsten Woche gleich zweimal Gegner der Leipziger, einmal im DFB-Pokal-Halbfinale. Und am 31. Spieltag trifft man in der Bundesliga direkt aufeinander. Am 33. Spieltag geht es zum angeschlagenen Rekordmeister FC Bayern München. Die Wochen der Wahrheit haben für RB Leipzig begonnen.

Harter Kampf um die Champions League

Für Emil Forsberg definitiv keine neue Situation. Der Schwede gehört mit seinen 31 Jahren längst zu den Erfahrenen am Cottaweg. Er habe "diese Lage ein paar Mal erlebt", sagte er im Interview. In der Tat: Schon in den vergangenen Jahren haben die Leipziger häufig bis zum Schluss um die Königsklasse kämpfen müssen. Deshalb weiß Forsberg auch, dass jetzt noch "alles möglich" ist. Schwedens Nationalstürmer Emil Forsberg Bildrechte: IMAGO/Picture Point LE

Gleichzeitig warnt er vor Nachlässigkeit und fordert mehr Überzeugung, um das Saisonziel Champions League noch erreichen zu können: "Mentalität, Leidenschaft. Alles, was wir auf dem Platz brauchen, brauchen wir jetzt am Wochenende, um einen Schritt in die richtige Richtung zu machen", sagte er - auch mit Blick auf die beiden Hauptkonkurrenten. Denn Freiburg und Union sind ihrer Rolle als Außenseiter längst entwachsen, das haben die jüngsten Auftritte gezeigt. Forsberg sprach von "guten Mannschaften", die RB den Einzug in den höchsten europäischen Wettbewerb streitig machen wollen.

Forsberg könnte gegen Hoffenheim eine Option für die Startelf sein