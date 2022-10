RB Leipzig wird nach dem Tod von Klubgründer und Investor Dietrich Mateschitz beim Champions-League-Spiel gegen Real Madrid an diesem Dienstag (25. Oktober, 21 Uhr im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) keinen Trauerflor tragen.



Das sei ein Wunsch des Verstorbenen gewesen, gab Klub-Sprecher Till Müller am Montag auf der RB-Pressekonferenz bekannt. Stattdessen werde es vor Anpfiff eine Minute des Erinnerns und Beifalls geben, hieß es. Die zuvor eigentlich geplante offizielle Verabschiedung des früheren Sportchefs und Trainers Ralf Rangnick ist dagegen auf den 20. Januar zum Heimspiel gegen den FC Bayern München verschoben worden.