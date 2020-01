Der Wechsel von Dani Olmo von Dinamo Zagreb zu Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig ist offenbar nur noch eine Frage der Zeit. Nach mehreren Medienberichten hat der spanische Nationalspieler (Debüt mit Tor im letzten November gegen Malta) am Donnerstagmorgen (23. Januar) das Trainingslager des kroatischen Meisters in Rovinj verlassen, um sich via Zagreb nach Leipzig zum Medizincheck zu begeben. Mit dem Transfer würde sich RB gegen internationale Konkurrenz wie den AC Mailand im Ringen um das Top-Talent durchsetzen.

RBL-Cheftrainer Julian Nagelsmann hielt sich am Donnerstagmittag noch bedeckt: "Ich habe ihn ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Ich spreche ausführlich darüber, wenn wir ihn haben." Wie der "Kicker" (Donnerstag) jedoch berichtet, soll es nur noch um die Höhe der Ablöse gehen. Ein erstes Leipziger Angebot von 16 Millionen Euro plus üppige Bonuszahlungen hatte Zagreb abgelehnt. Die Dinamo-Bosse beharren angeblich auf eine fixe Ablöse von etwa 25 Millionen Euro. Die spanische Zeitung "AS" schrieb sogar von 30 Millionen Euro, die durch diverse Bonuszahlungen noch auf 45 Millionen Euro steigen könnten. Leipzig hatte in diesem Monat durch den Wechsel von Diego Demme zum italienischen Club SSC Neapel zwölf Millionen Euro eingenommen.