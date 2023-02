Nach dem wichtigen Sieg im Verfolger-Duell gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Wochenende steht für RB Leipzig in dieser Woche die nächste große Herausforderung an. Am Freitag (03.03., 20.30 Uhr) wartet das Duell mit dem aktuellen Tabellenzweiten Borussia Dortmund. Die Vorbereitung auf das Spiel hat Cheftrainer Marco Rose am Montag ohne Emil Forsberg und Josko Gvardiol begonnen. Beide Akteure fehlten auf dem Trainingsplatz, ein Ausfall für das Spiel am Freitag droht nach Vereinsangaben allerdings nicht. Die Pause habe lediglich mit der Belastungssteuerung zu tun. Auch bei Forsberg, der am Samstag beim 2:1 gegen Frankfurt mit leichten muskulären Beschwerden ausgewechselt wurde.