Wenn RB Leipzig am Montag (05.07.) zum obligatorischen Leistungs- und Medizintest in der RB-Akademie am Leipziger Cottaweg bittet, ist Vieles nicht mehr so wie noch vor zwei Monaten. Vor allem müssen sich die Profis an eine neue sportliche Führungs-Rige gewöhnen, da Ex-Cheftrainer Julian Nagelsmann, der zum FC Bayern München gewechselt ist, fast den gesamten Trainer-Stab der Leipziger mitgenommen hat. Nagelsmanns Nachfolger Jesse Marsch, der nach zwei Jahren bei Red Bull Salzburg nach Sachsen zurückgekehrt ist, setzt auf RB-Rückkehrer Achim Beierlorzer und den bisherigen U19-Coach Marco Kurth als seine Co-Trainer.

Übersichtliche Trainingsgruppe für Neu-Trainer Marsch

Auch für das neue Trainer-Trio wird die Saisonvorbereitung zunächst ungewöhnlich. Der Grund: Am Montag und beim ersten Training auf dem Platz am Dienstag wird die Gruppe sehr übersichtlich sein. Die Stars der Mannschaft fehlen. Peter Gulacsi, Willi Orban (beide Ungarn), Emil Forsberg (Schweden), Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg (beide Deutschland), Marcel Sabitzer und Konrad Laimer (beide Österreich), Ivon Mvogo (Schweiz) sowie die Neuzugänge Josko Gvardiol (Kroatien ) und André Silva (Portugal) weilen nach dem Ausscheiden ihrer Nationalteams bei der EM in einem dreiwöchigen Urlaub. Yussuf Poulsen (Dänemark) und Dani Olmo (Spanien) stehen sogar im Halbfinale und bleiben noch länger weg.

Im Fall von Olmo sogar noch viel länger, denn der Mittelfeldstratege gehört auch zum spanischen Olympia-Team für Tokio. Nach Japan möchte auch Rechtsverteidiger Benjamin Henrichs. Für beide sei die Olympia-Teilnahme ein Lebenstraum, heißt es bei RB. Und diesen wolle man ihnen erfüllen.

Yussuf Poulsen steht mit Dänemark im EM-Halbfinale und wird erst später zum Team dazustoßen. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire

Neuzugänge bei Testspielen dabei

Und so gibt es nicht ganz so viele Trainingsteilnehmer. Zumindest die bislang feststehenden Neuzugänge Brian Brobbey (Ajax Amsterdam), Mohamed Simakan (Racing Straßburg), Hugo Novoa und Sidney Raebiger (beide eigene U19) werden dabei sein. Und dann wahrscheinlich auch im ersten von drei geplanten Testspielen auflaufen. Am 17. Juli empfängt RB in der Akademie den niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar. Eine Woche darauf ist der französische Erstligist Montpellier HSC zu Gast. Vom 25. Juli bis 1. August reist das Team in Trainingslager ins österreichische Saalfelden, wo es am 31. Juli zur Saison-Generalprobe - voraussichtlich gegen Ajax Amsterdam - kommen wird.

Fall Upamecano - Einigung mit dem FC Bayern

Dayot Upamecano wird beim Trainingsstart des Vize-Meisters nun doch nicht auf dem Platz stehen. Am Sonntagabend (04.07.) einigten sich RB und Upamecanos neuer Club, der FC Bayern München, auf die Übernahme eines zweiwöchigen Gehalts des Franzosen. Wegen einer unter Corona-Bedingungen gefassten Vertragsklausel wäre der noch bis 15. Juli Leipziger gewesen und RB hätte das Gehalt des Franzosen bezahlt. Nun kam es doch noch zu einer Einigung, wodurch Upamecano nicht am Montag in Leipzig, sondern in München die Saisonvorbereitung in Angriff nimmt.