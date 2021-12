Sollte eine zusätzliche Schnelltestreihe am Mittwochmittag die gleichen Ergebnisse bringen, geht es zurück auf den Platz – und zwar unter Leitung des anderen Co-Trainers Marco Kurth. Hoffnung gibt es nach MDR-Informationen unterdessen auch auf eine zeitnahe Rückkehr des nach einer Corona-Infektion noch in häuslicher Isolation sitzenden Cheftrainers Jesse Marsch. Der doppelt geimpfte und symptomlose US-Amerikaner wird am Mittwoch (1. Dezember) noch einmal PCR getestet und könnte bei einem entsprechend negativen Ergebnis bereits am Donnerstag das Training wieder leiten.