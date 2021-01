Der 17-jährige Mittelfeldspieler steht aktuell bei den New York Red Bulls unter Vertrag. Laut "The Athletic" basteln die Verantwortlichen am Cottaweg bereits seit einem Jahr an dem Deal, der wohl in den kommenden Tagen über die Bühne gehen soll. Aktuell soll noch um die Höhe der Ablösesumme verhandelt werden. Clark soll aber zunächst weiter in der Major League Soccer in den USA für New York spielen und ab Januar nächsten Jahres in Leipzig antreten.