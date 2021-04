Mit ihm wollte RB Leipzig den großen Angriff auf den FC Bayern München starten und Titel gewinnen. Dafür wurde Julian Nagelsmann 2019 von der TGS Hoffenheim verpflichtet, dafür stand der heute 33-Jährige in den vergangenen beiden Jahren bei den Leipzigern. Dass es Nagelsmann nun zu seinem Lieblingsverein nach München zieht, ist nicht verwerflich. Unverständlich ist daran nur, warum RB Leipzig seinen hochbegabten und hochumworbenen Trainer ohne Nebengeräusche ziehen lässt. Denn mit Nagelsmann – der eigentlich bis 2023 in Leipzig unter Vertrag stand – geht auch die Hoffnung auf Titel, vor allem den Gewinn der Meisterschaft. Ein adäquater Ersatz ist derzeit nicht in Sicht.

Bayern stärkt sich und schwächt die Konkurrenz

Was der Weggang aber auch zeigt – die Machtverhältnisse im deutschen Fußball. Der FC Bayern München entscheidet, welchen Trainer oder Spieler man haben möchte. Und beim Rekordmeister will man die Besten, möglichst von der direkten Konkurrenz. Das hat man bereits im vergangenen Jahrzehnt gezeigt. Damals hieß der ärgste Rivale Borussia Dortmund. Ähnlich verhält es sich nun auch mit RB Leipzig. Denn nicht nur Nagelsmann wählt den Weg an die Isar. Auch der derzeit wohl beste Abwehrspieler der Liga Dayot Upamecano wechselt im Sommer für 42,5 Millionen Euro die Seiten. Dayot Upamecano und Julian Nagelsmann werden auch in der kommenden Saison zusammenarbeiten. Bildrechte: Christopher Neundorf/Guido Kirchner/pool

Nagelsmann hat "kein schlechtes Gewissen"

Nagelsmann betonte zwar, keine weiteren Spieler von seinem alten zu seinem neuen Arbeitgeber mitzunehmen, dennoch zeigt sein Wechsel vor allem eines: Die Bayern haben es einmal mehr geschafft, eigene Personalsorgen, ob auf oder neben dem Platz, zu lösen und nebenbei die nationale Konkurrenz zu schwächen. Dass mittlerweile auch der Profi-Fußball vor wirtschaftlichen Mechanismen nicht Halt macht, weiß Nagelsmann: "Dass Menschen Unternehmen verlassen und woanders versuchen, weiter an ihren Zielen zu arbeiten, ist ganz normal. Da sollte man nicht persönlich gekränkt sein. Deshalb habe ich auch kein schlechtes Gewissen."

Wer folgt auf Krösche?

In jedem Fall erwarten RB Leipzig arbeitsreiche Wochen und Monate. Denn neben dem Cheftrainer räumt auch der Sportdirektor seinen Posten. Der Vertrag von Markus Krösche wurde am Montag (26. April) nach "intensiven Gesprächen" einvernehmlich zum 30. Juni dieses Jahres aufgelöst. Der 40-Jährige ist bereits von seinen Aufgaben entbunden. Bis zum Saisonende übernehmen der ehemalige Chefscout Christopher Vivell (derzeit Technischer Direktor) und der frühere Medienchef Florian Scholz (Kaufmännischer Leiter Sport) das Amt. Danach, so Mintzlaff, soll ein neuer Sportdirektor verpflichtet werden. Auch Sportdirektor Markus Krösche (re.) wird RB Leipzig im Sommer verlassen. Bildrechte: IMAGO / Picture Point LE

Mintzlaff will den Kader abspecken