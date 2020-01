Benjamin Henrichs möchte einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge zu Herbstmeister RB Leipzig wechseln. Allerdings dürfte die mögliche Verpflichtung weiter ein Geduldsspiel bleiben. "Er hat einen gültigen Vertrag beim AS Monaco. Der Verein hat bei dem Spieler momentan noch andere Vorstellungen als wir", wird der Leipziger Sportdirektor Markus Krösche in der Donnerstagsausgabe (2. Januar) zitiert. Monaco wolle demnach mindestens 25 Millionen Euro, Leipzig wolle aber nicht mehr als 20 Millionen zahlen.

Sportdirektor Markus Krösche und Cheftrainer Julian Nagelsmann hoffen auf die Verpflichtung von Benjamin Henrichs. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

"Es kann noch etwas dauern. Grundsätzlich versuchen wir, Transfers so früh wie möglich abzuschließen, damit der Spieler schnell bei der Mannschaft ist und der Trainer mit ihm arbeiten kann", so Krösche weiter. Ausschlaggebend für den Wechsel des Nationalspielers in die Messestadt soll RBL-Trainer Julian Nagelsmann sein.



Jedoch hatte Monaco unmittelbar vor dem Jahreswechsel Trainer Leonardo Jardim entlassen, unter dem Henrichs in der laufenden Saison bislang lediglich auf fünf Einsätze in der französischen Ligue 1 gekommen war. Jardims Nachfolger ist der vorherige spanische Nationaltrainer Robert Moreno. Ob dieser sogar wieder auf den dreimaligen DFB-Nationalspieler und Confed-Cup-Sieger von 2017 setzen will, bleibt abzuwarten.