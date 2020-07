Fußball-Spiele ohne Zuschauer: Was früher undenkbar war, wurde durch die Corona-Krise zur tristen Realität. Nun bastelt die Deutsche Fußball Liga (DFL) an einem Konzept, zum Bundesliga-Start wieder Fans ins Stadion zu lassen.

Auch RB Leipzig treibt diesbezügliche Planungen voran und ist dem Ziel, zumindest vor einem Teil der Zuschauer spielen zu können, offenbar einen großen Schritt näher gekommen. Das Gesundheitsamt Leipzig hat das Hygienekonzept des Klubs akzeptiert, in dem wieder 50 Prozent der Plätze in der Arena mit Anhängern besetzt werden dürfen - sofern die Infektionszahlen sich weiterhin positiv entwickeln.

Ulrich Wolter (Vorstand - Head of Operations) im RBL-Stadion. (Archiv) Bildrechte: imago images / Picture Point LE

Einen entsprechenden "Bild"-Bericht bestätigte Vorstandsmitglied Ulrich Wolter: "Das Gesundheitsamt trägt das Konzept, was zunächst mit etwa der Hälfte der Zuschauer beginnen würde, insoweit grundsätzlich mit, wenn sich die Pandemielage weiter so positiv entwickelt und ab September seitens der Politik die Coronaschutzverordnungen so angepasst werden, dass Veranstaltungen mit Zuschauern wieder grundsätzlich erlaubt werden."