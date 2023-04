Damit der Spaß auch erhalten bleibt, soll am kommenden Sonntag bei Bayer Leverkusen der nächste Dreier eingefahren werden. Denn, so glaubt Orban, der Kampf um die Champions Legaue-Plätze wird wohl erst am letzten Spieltag entschieden. Aktuell liegt Leipzig auf Platz vier, einen Zähler vor dem SC Freiburg. Würde also aktuell reichen für die Königsklasse. Sollte am Sonntag in Leverkusen verloren werden, wäre auch Bayer wieder mit in der Verlosung. "Das wird ein intensives Spiel, Bayer ist seit zehn Spielen ungeschlagen, hat acht davon gewonnen. Wir brauchen viel Kontrolle über das Spiel."