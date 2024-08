Ursprünglich sollte der Einspruch am Montag (2. September) in Frankfurt verhandelt werden. Am Freitag (30. September) teilte das Sportgericht des DFB nun mit, dass die mündliche Verhandlung auf den kommenden Donnerstag verschoben wird. Geleitet wird die Verhandlung am DFB-Campus in Frankfurt von Georg Schierholz, dem stellvertretenden Vorsitzenden des DFB-Sportgerichts.