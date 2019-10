RB Leipzigs Kapitän Willi Orban fehlt seinem Team verletzungsbedingt etwa zwei Wochen. Das teilte der Bundesligist am Donnerstag auf Twitter mit. Demnach zog sich der 26-Jährige im DFB-Pokalspiel am Mittwoch in Wolfsburg eine Kniereizung zu.



Orban, der beim 6:1-Sieg in Wolfsburg das 1:0 erzielt hatte, musste bereits nach 27 Minuten ausgewechselt werden. Durch die Verletzung verpasst der Innenverteidiger die Bundesligaspiele gegen Mainz (2.11.) und bei Hertha BSC (9.11.) sowie die Champions-League-Partie bei Zenit St. Petersburg (5.11.).