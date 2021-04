Bis dahin sind es noch ein paar Jahre. Orban verlängerte seinen Vertragt auch und wegen der "guten Perspektive" bei RB. "Natürlich ist es das Ziel, auch einmal etwas zu gewinnen. Das ist das, wofür man trainiert und worauf man hinarbeitet", sagte Orban bei der virtuellen Medienrunde am Dienstag (13.04.2021). 2015 kam er vom 1. FC Kaiserslautern und zeigte, was mit Willen, Leidenschaft und Fleiß möglich ist. Orban entwickelte sich stetig weiter und sagt zurückblickend: "Es war die beste Entscheidung, die ich damals treffen konnte. Ich habe langfristig gedacht."

Angst von den jungen Hochbegabten verdrängt zu werden, hat der Innenverteidiger nicht. "Auf dieser Position wirst du im Alter immer besser." Er sieht sich als Leitwolf und will die Jungen an die Dreifachbelastungen heranführen. Die kennt Orban aus dem Effeff - und er weiß auch, wie man sich nach Rückschlägen zurück kämpft.

192 Tage fehlte er in der letzten Saison wegen einer Knieverletzung, um sich stärker denn je wieder auf dem Platz zu präsentieren. In dieser Beziehung kann und muss sich Dominik Szoboszlai viel von Orban abschauen. Beide spielen gemeinsam für die ungarische Nationalmannschaft und seit diesem Jahr zusammen bei RB. Wobei spielen auf Szoboszlai nicht zu trifft. Wegen hartnäckigen Adduktorenproblemen ist er außer Gefecht. "Ich trete ihn ab und zu mal ein bisschen in den Hintern, weil er nicht immer die beste Motivation zum Reha-Training hat", plaudert Orban, der das beste Vorbild in Sachen eiserner Wille ist.