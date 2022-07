Verteidiger Willi Orban jedenfalls betonte am Dienstag (12. Juli) im aktuellen Steiermark-Trainingslager die positive Entwicklung und Schlüsselrolle des österreichischen Nationalspielers im RB-Team: Konrad Laimer sei "sehr wichtig. Er hat letztes Jahr noch mal einen Schritt nach vorn gemacht", sagte Orban im MDR-Interview. "Gerade in den Bereichen Torgefährlichkeit und im Pressing hat er noch mal klare Akzente gesetzt. Aber auch als Typ neben dem Platz ist er wichtig, übernimmt immer mehr Verantwortung", erläuterte der Vize-Kapitän. Der 25-jährige Laimer ist seit 2017 in Leipzig. In seinen 26 Bundesliga-Spielen der Vorsaison gelangen dem zentraldefensiven Mittelfeldspieler vier Tore und vier Vorlagen. Vor allem beim eminent wichtigen 4:1-Auswärtssieg Anfang April in Dortmund überragte Laimer.

Orban und Co. verloren in der Vorsaison beide Bundesligaduelle gegen Rekordmeister FC Bayern. Bildrechte: IMAGO / Picture Point LE

Wenig verwunderlich hofft Orban, der in seine achte Saison am Leipziger Cottaweg geht, dass Laimer "hier bleibt – es sieht aktuell ja auch so aus und würde uns auf jeden Fall guttun." Denn RB hat wie jedes Jahr aufs Neue selbst ambitionierte Ziele – erst recht nach dem DFB-Pokaltriumph im Mai gegen den SC Freiburg. "Der Titel hat uns sehr, sehr gutgetan, aber wir wollen das bestätigen", unterstreicht Willi Orban, "das heißt, auch im Pokal wieder ins Finale kommen, in der Champions League weiterkommen und die Bundesliga ist immer wieder die Basis für weitere Saisons in der Champions League."



Und wann und von wem wird die mittlerweile zehnfache Serie des Abonementmeisters aus München nun endlich mal wieder gebrochen? "Es ist jedes Jahr die selbe Frage", weiß Orban, "und ich kann einfach immer nur wieder sagen, dass es einfach brutal ist, wie stark Bayern ist; die haben in den letzten zehn Jahren einfach sehr, sehr viel richtig gemacht."