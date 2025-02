In der Winterpause verletzte sich der Mittelfeldmann in einem Testspiel erneut am Knie. RBL-Coach Marco Rose kommunizierte wöchentlich seine Hoffnung. Schlager könne bald zurückkehren. Nun muss er weitere sechs Wochen auf seinen "Unterschiedsspieler" und "Wadenbeißer", wie Rose Schlager bereits mehrfach lobte, verzichten.