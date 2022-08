Im Sommer wechselte Xaver Schlager vom VfB Wolfsburg zu RB Leipzig. Bei den "Wölfen" war der 24 Jahre alte österreichische Nationalspieler im Mittelfeld gesetzt. Bei RB weht ihm nun ein ganz rauer Wind um die Nase. Der amtierende DFB-Pokalsieger hat ein Überangebot und sechs nominelle defensive Mittelfeldspieler im Kader. Für Schlager war bisher kein Platz in der Mannschaft. Zumindest am Samstag (13. August, 15:30 Uhr live hören und im Ticker in der SpiO-App) gegen den 1. FC Köln dürfte sich daran auch nichts ändern.

In der Pressekonferenz vor dem Spiel sagte Trainer Domenico Tedesco am Donnerstag (11.08.2022): "Xaver geht an die Grenzen im Training und trotzdem sind – Stand jetzt – ein paar Spieler vor ihm. Das ist einfach die Situation. Es ist bei uns nicht so einfach, auf die Spielzeit und den Startelfeinsatz zu kommen." Was auch gegen den Neuzugang spricht: Tedesco – auf Schlager angesprochen – zeigte sich verwundert, dass keiner nach Amadou Haidara frage, "den haben wir auch noch und der macht das richtig super und hat überragend trainiert".