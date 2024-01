Stichwort: Trainingslager

"Es geht darum, die Abläufe zu verfeinern und so schnell wie möglich auf das Topniveau zu kommen."

Stichwort: Startprogramm

"Gegen Frankfurt, Leverkusen oder Stuttgart will man einfach spielen. Das sind Spiele, wo man weiß, man spielt gegen sehr gute Gegner und darauf freuen wir uns."

Stichwort: Bayer Leverkusen

"Jeder kann Meister werden. Es gibt viele Kontrahenten. Klar spricht jetzt jeder davon, dass Leverkusen Meister wird, aber es ist erst die Hälfte der Saison gespielt. Man muss abwarten, was am Spieltag 32, 33 passiert und nicht am Spieltag 19 – das ist schön und gut, aber erst am Ende zählt es."

Stichwort: Real Madrid

"Wir wissen, was das für eine Qualität ist. Wir haben noch nicht erfahren dürfen, wie Real in der K.o.-Phase ist. Ich glaube, da ist die Mannschaft noch einmal ganz speziell. Wie sie in den letzten Jahren die K.o.-Phase bestritten haben, war teilweise schon außergewöhnlich gut. Ich glaube, es wird ein gutes Spiel, wo wir viel lernen können."

Stichwort: EM

"Im Moment habe ich dazu noch keine Bilder im Kopf. Es ist noch so weit hin. Ich kann jetzt spekulieren und sagen, ja, es löst Gänsehaut aus. Aber im Endeffekt kann ich es erst danach sagen, wie es war, weil ich es dann erlebt oder eben auch nicht erlebt habe. Es ist noch so lange hin, es kann viel passieren, deswegen macht es noch keinen Sinn, sich jetzt darauf zu fokussieren."

Stichwort: Nationalmannschaft unter Ralf Rangnick

"Wir haben einen klaren Plan mit und gegen den Ball und sind eine sehr geschlossene Einheit. Jeder gönnt dem anderen was, läuft und kämpft für den anderen. Es ist wichtig, dass das Teamgefüge stimmt. Ob unser Sieg im Test einen Knacks für Deutschland ausgelöst hat, glaube ich nicht. Man darf nicht so viel hineininterpretieren. Ich würde mich freuen, wenn wir in einem Wettbewerbsspiel gegen Deutschland spielen. Das würde bedeuten, dass wir weiterkommen und Deutschland auch. Nach der erfolgreichen Qualifikation haben wir Selbstvertrauen, wir haben aber trotzdem noch nichts gewonnen, wir haben nur die Quali geschafft und sind nicht Weltmeister geworden."

Stichwort: Vorbild

"Es freut mich, wenn junge Spieler wie Winners Osawe sagen, er will sich was abschauen von mir, das heißt, dass ich manches nicht so schlecht mache. Es ist wichtig, dass junge Spieler von uns Älteren etwas lernen. Wir probieren sie zu unterstützen und den Jungen zu helfen. Jeder von uns ist offen und geht auf sie zu."

Stichwort: Sonne oder Schnee?