Xaver Schlager ist nach Jannis Blaswichs schon länger feststehender Verpflichtung der erste Neuzugang von Pokalsieger RB Leipzig in dieser Sommerpause. Wie Schlagers bisheriger Klub VfL Wolfsburg am Freitag (17. Juni) bekanntgab, hat der 29-malige österreichische Nationalspieler dafür eine Ausstiegsklausel in seinem eigentlich noch bis 2023 laufenden VfL-Vertrag gezogen. Laut übereinstimmenden Medienberichten liegt diese bei gut zwölf Millionen Euro. Der 24-Jährige erhält bei RB einen langfristigen Vertrag bis 2026.

Schlager lobte seinen neuen Arbeitgeber in einer offiziellen Mitteilung als "absoluten Top-Verein in Deutschland, der durchgehend international spielen will und mit dem DFB-Pokal inzwischen seinen ersten Titel errungen hat. Daher bin ich sehr glücklich, dass es mit dem Wechsel geklappt hat und ich mich hier weiter entwickeln kann." Schlager, der im Red-Bull-Fußballuniversum den Sprung zum Profi schaffte, war 2019 aus Salzburg nach Wolfsburg gewechselt und hat seitdem 69 Bundesligaspiele bestritten (drei Tore, sieben Vorlagen).



Der defensivstarke Mittelfeldakteur und letztjährige EM-Teilnehmer kam in der abgelaufenen Saison auf lediglich 15 Pflichteinsätze für den VfL, da er sich Ende August 2021 das Kreuzband gerissen hatte – beim Wolfsburger 1:0-Heimsieg über RB. Im vergangenen Februar kehrte er auf den Platz zurück. Dem Vernehmen nach könnte Schlagers Transfer bereits ein Vorgriff auf den möglichen Abgang seines Landsmannes Konrad Laimer sein, an dem Rekordmeister Bayern München großes Interesse haben soll.