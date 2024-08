Korb für Eberl und den FC Bayern

Dem Vernehmen nach hätte allen voran auch der FC Bayern München in Person von Ex-RB-Sportchef Max Eberl den niederländischen Nationalspieler gern an die Isar gelockt, sich dabei aber einen Korb geholt. Die Freude beim Champions-League-Teilnehmer aus der sächsischen Messestadt ist wenig verwunderlich groß. Bereits vor wenigen Tagen unterstrich Cheftrainer Marco Rose: "Ich freue mich sehr, dass Xavi, wie es aussieht, für sich entschieden hat, sein gutes Jahr in Leipzig nochmal mitzunehmen in seine Entwicklung. Und bei uns Führungsspieler zu werden, Verantwortung zu übernehmen. Um dann irgendwann, vielleicht nächstes Jahr, den nächsten Schritt zu gehen."

Der hochbegabte Simons begeisterte in seinem ersten Leipziger Jahr – und bei weitem nicht nur aufgrund seiner 25 Scorerpunkte (15 Tore, zehn Assists) in 43 Pflichtspielen. Bei der zurückliegenden Europameisterschaft in Deutschland gehörte Xavi zu den auffälligsten Oranje-Akteuren, sein Traumtor zum zwischenzeitlichen 1:0 im Halbfinale gegen England sollte jedoch nicht für den Einzug ins Endspiel reichen.

PSG gastiert zur RB-Generalprobe

Simons wird nach seinem Urlaub in dieser Woche in Leipzig zurückerwartet. Die RB-Teamkollegen weilten zuletzt im achttägigen Trainingslager in den USA, wo das Rose-Team unter anderem zwei Testspiele gegen Klubs aus der englischen Premier League absolvierte. Dem 2:0-Erfolg über Aston Villa folgte eine 0:3-Niederlage gegen die Wolverhampton Wanderers. Am kommenden Samstag (10. August) steht die Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal bei Rot-Weiss Essen an. Dabei gastiert – genau – Xavis Stammklub PSG in der Redbull-Arena.