Fußballprofi Xavi Simons hat offengelassen, ob er länger als das vereinbarte Jahr Leihe bei RB Leipzig bleiben will. Der 20 Jahre alte Niederländer gehört aktuell dem französischen Meister Paris Saint-Germain und ist nur bis kommenden Sommer an den Fußball-Bundesligisten gebunden. Bei einer Vorstellungsrunde im Rahmen des Trainingslagers des Clubs aus Sachsen im italienischen Bruneck sagte der Offensivspieler: "Mein Ziel ist es, meine Zeit bei RB zu genießen. Ich werde 100 Prozent geben, weiß aber nicht, was die Zukunft bringt. Was ich sagen kann: Ich werde alles für den Club geben, dann wird man sehen."