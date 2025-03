Mit guter Stimmung ins Krisenduell gegen Borussia Dortmund. Locker und gelöst war die Atmosphäre beim öffentlichen Training von RB Leipzig am Dienstag (11. März 2025). "Ja, die Stimmung ist gut", berichtet auch Leipzigs Spielmacher Xavi Simons. Drei Tage nach dem enttäuschenden 0:0 in Freiburg und vier Tage vor dem Spiel gegen den BVB sagt der 21-Jährige: "So muss es sein. Wir können nicht auf den Platz kommen und heulen. Wir müssen immer positiv sein."

Wie man gegen Dortmund den zweiten Sieg in zehn Bundesliga-Spielen in Folge erreichen will? "Wir müssen trainieren. Der Trainer weiß, was wir machen müssen." Was Simons vom BVB erwartet? "Es ist ein Top-Team, das kann ich sagen." Was die mögliche Rückkehr von Xaver Schlager schon am Wochenende bedeutet? "Er ist ein sehr wichtiger Spieler." Wie man den Drei-Punkte-Rückstand auf die Champions-League-Plätze wettmachen kann? "Dinge müssen besser werden. Wir sind die Jungs, die es besser machen müssen."