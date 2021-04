Bundesligist RB Leipzig muss am Samstag bei Werder Bremen wohl auf Stürmer Yussuf Poulsen verzichten. Der 26-Jährige kann in den kommenden Tagen nur individuell trainieren, nachdem er im Spiel gegen Bayern München am vergangenen Samstag verletzt ausgewechselt werden musste. Das teilte der Club am Dienstag mit.