Bundesligist RB Leipzig hat offenbar die Kaufoption für Nationalspieler Benjamin Henrichs gezogen und steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge kurz vor der festen Verpflichtung des 24-Jährigen. Der bisher von der AS Monaco ausgeliehene Verteidiger wechselt für rund 15 Millionen Euro an die Pleiße, berichteten mehrere Medien. Durch seinen 15. Saisoneinsatz am Samstag beim 4:1 bei Werder Bremen, er wurde in der 46. Minute für Tyler Adams eingewechselt, greife eine Kaufvereinbarung zwischen Leipzig und dem französischen Erstligisten.