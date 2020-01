RB hat offenbar Interesse am Linksverteidiger Robin Gosens von Atalanta Bergamo. Wie die italienische Zeitung "La Gazetta dello Sport" berichtete, verfolgten am Wochenende Scouts des Klubs das 7:0 von Atalanta Bergamo beim FC Turin. Gosens hat beim Serie-A-Klub einen Vertrag bis 2022. Der 25-jährige Deutsch-Holländer hatte bereits in einem "Spox"-Interview erklärt, dass sein "größter Traum nach wie vor die Bundesliga ist".

Der von RB Leipzig an AS Monaco ausgeliehene Jean-Kevin Augustin wechselte nach England. Der 22 Jahre alte Franzose löste seinen Leihvertrag in Monaco vorzeitig auf und schloss sich auf Leihbasis dem englischen Zweitligisten Leeds United an. Leeds peilt mit dem argentinischen Trainer Marcelo Bielsa den Aufstieg in die Premier League an. Im Fürstentum war Augustin seit Sommer zu 13 Einsätzen gekommen. Der Stürmer war im Sommer 2017 für 16 Millionen Euro von Paris Saint-Germain zu RB gewechselt, wo er sich allerdings nicht dauerhaft durchsetzte.