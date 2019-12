Zwei Tore gegen Benfica, zwei Treffer gegen Köln und auch gegen Hoffenheim überzeugend: Emil Forsberg findet immer mehr zu seiner Topform und trägt großen Anteil daran, dass RB Leipzig erstmals in die K.o.-Phase der Champions League eingezogen ist und in der Bundesliga als Zweiter aktuell nur einen Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach hat.

Nachdem er letzte Saison monatelang wegen Adduktorenproblemen pausieren musste, kommt der schwedische Nationalspieler in dieser Spielzeit mehr und mehr in Fahrt. "Ich habe eine bessere Balance gefunden. Vorher habe ich mir selbst zu viel Druck gemacht, jetzt spiele ich befreiter", sagte Forsberg im Interview des "Kicker" (Montagsausgabe, 9. Dezember) auf die Frage, inwiefern sich nach der Geburt seiner Tochter 2018 seine Herangehensweise geändert habe. "Wenn ich jetzt nach Hause komme, mache ich mir keine Sorgen mehr, wenn ich ein schlechtes Spiel gemacht habe oder der Trainingstag mal nicht so überragend war", führte er weiter aus. "Ich habe jetzt eine Familie und neben dem Fußball auch andere sehr hohe Prioritäten. Das hilft mir."

An seiner erfolgreichen Entwicklung habe auch der neue Trainer Julian Nagelsmann einen Anteil. "Er ist ein exzellenter Coach. Er pusht jeden Spieler und hat einen klaren Plan. Das sieht man auch auf dem Platz. Er ist genau der richtige Mann für RB Leipzig", lobte Forsberg und ergänzte: "Ich will immer spielen. Aber ich akzeptiere die Gründe, wenn ich draußen sitzen muss. Dann wird mich der Trainer nie sauer sehen."



Nachdem sein Berater Hasan Cetinkaya in den vergangenen Jahren regelmäßig einen Wechsel zu einem europäischen Traditionsklub forcierte, träumt auch Forsberg weiter von Einsätzen bei einem Top-Verein. "Ich habe immer gesagt, dass mir La Liga in Spanien oder die italienische Serie A gefallen. Ich mag den Fußball, der dort gespielt wird. Aber auch die Bundesliga ist eine Top-Liga, sie hat mich definitiv zu einem besseren Spieler gemacht", sagte der 28-Jährige, dessen Vertrag in Leipzig noch drei Jahre läuft.