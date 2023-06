Der 20 Jahre alte Portugiese war letzten Sommer für knapp 6 Millionen Euro vom damaligen Aufsteiger FC Fulham nach Liverpool gewechselt, konnte sich beim Team von Jürgen Klopp aber nicht durchsetzen. Carvalho kam in 13 Premier-League-Partien und vier Champions-League-Spielen zum Einsatz. Bei Zweitligist Fulham hatte das Talent mit zehn Toren und acht Vorlagen geglänzt. In der Bundesliga könnte Carvalho den nächsten Schritt machen und vor allem mehr Einsatzzeit generieren, deshalb sei Liverpool an einer Leihe interessiert. Eine Kaufoption sei derzeit nicht Teil der Vereinbarung, twitterte Romano.