RB Leipzig wird in der Frage des Austragungsorts des Champions-League-Heimspiels gegen den FC Liverpool nach Aussage von Sportdirektor Markus Krösche "zeitnah eine Lösung präsentieren". Wegen der aktuellen Corona-Beschränkungen hatte die Bundespolizei am Donnerstag einen Antrag auf eine Sondergenehmigung für die Einreise des englischen Fußball-Meisters abgelehnt. Das erste Achtelfinal-Spiel ist für den 16. Februar angesetzt.

Wie Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff im Rahmen der Partie gegen Schalke 04 am "Sky"-Mikrofon durchblicken ließ, gebe es aktuell "zwei konkrete Optionen". Neben der bereits am Freitag aufgekommenden Möglichkeit die Partie in Budapest auszutragen, brachte Mintzlaff nun auch das Stadion der Tottenham Hotspur in London ins Spiel. "Wir werden morgen ein Entscheidung für uns treffen, diese mit der UEFA diskutieren und am Montag verkünden", erklärte Mintzlaff. Kann sich RB mit dem Verband bis dahin nicht auf eine Lösung einigen, würde die Partie mit 3:0 für Liverpool gewertet werden.