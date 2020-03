Oliver Mintzlaff: "Ich gehe nicht davon aus, dass wir in drei Wochen zur Normalität zurückkehren und gut gelaunt in einem ausverkauften Stadion sitzen. In der DFL-Sitzung wurde auch nicht gesagt, dass wir in drei Wochen wieder spielen, sondern dann beraten, wie es weitergeht. Das hängt sicher auch davon ab, wie sich das Coronavirus ausgebreitet und welche Maßnahmen die Bundesregierung ergriffen hat."