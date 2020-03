Das Champions-League-Spiel zwischen RB Leipzig und Tottenham Hotspur am Dienstagabend (10. März, 21 Uhr) findet wie geplant mit Zuschauern statt. Das entschied das Gesundheitsamt Leipzig in einem Gespräch mit RBL-Verantwortlichen zur Corona-Krise am Montag, wie Stadtsprecher Matthias Hasberg sagte.

Eine Entscheidung über die weiteren RBL-Partien in der Bundesliga steht indes noch aus. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) stellt sich allerdings auf Geisterspiele am nächsten Wochenende ein. "Wir würden am liebsten nächsten Spieltag mit Zuschauern spielen. Das ist aber leider nicht realistisch", sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Montag bei "Bild live", schloss aber eine Komplett-Absage des kommenden Spieltags aus: "Wir haben entschieden, dass der Spieltag stattfindet, rein sportlich. Mit wie vielen Zuschauern und ob ohne, das ist eine Entscheidung, die die Behörden treffen müssen." RBL trifft am Samstag auf den SC Freiburg. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Liveticker in der neuen SpiO-App.