Der 36-Jährige ehemalige Fußballer wird bei den Leipzigern ab sofort offiziell als "Head of Recruitment and Development" das Talenscouting leiten. Mitchell lernte während seiner Zeit in Southhampton bei dem umstrittenen Wechsel von Sadio Mané nach England den heutigen Leipzig-Sportdirektor Ralf Rangnick kennen, welcher damals noch bei RB Salzburg tätig war. Ende 2014 schloss er sich den Tottenham Hotspurs an und entdeckte den englischen Mittelfeldstar Dele Alli.