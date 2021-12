22 Punkte und Tabellenplatz zehn, RB Leipzig läuft seinen Ansprüchen hinterher. Auch Neu-Trainer Domenico Tedesco hatte sich so kurz vor dem Fest etwas mehr versprochen. Unter seiner Regie holte das Team bisher vier Zähler in drei Partien. Optimal klingt anders. Gerade die 0:2-Heimniederlage gegen dezimierte Bielefelder nagt immer noch an dem 36-Jährigen. Besonders schlecht kam es in der Öffentlichkeit an, dass danach einige der Profis flugs im Privatflugzeug saßen, statt Tacheles zu reden. Ganz so sei es nicht gewesen, sagte Tedesco in der "Leipziger Volkszeitung" am Donnerstag (23.12.2021). Man habe miteinander in der Kabine gesprochen, es würde aber keinen Sinn ergeben, "die Keule" auszupacken: "Man habe entschieden, dass die Jungs nach der intensiven Hinrunde Birne und Beine ein bisschen freikriegen sollen." Das dürfte also geklärt sein.