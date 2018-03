Wenn man zwei von vier Wünschen erfüllt bekommt, kann man nicht meckern. Und so konnte sich RB Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl am Sonntagabend darüber freuen, dass sein Team im Duell mit dem FC Bayern diesmal tatsächlich ohne Feldverweis blieb und auch Tore erzielte. Weniger geklappt hat das mit den null Gegentoren. Und nach dem Führungstreffer wurde auch nicht gleich abgepfiffen. Ganze 37 Minuten lang mussten die Sachsen das 2:1 verteidigen. Eine Weile gelang das sogar recht offensiv, gegen Ende des Spiels dann in einer Art und Weise, die gemeinhin als Abwehrschlacht bezeichnet wird.

Eine überraschende Taktik

RB-Trainer Hasenhüttl Bildrechte: Picture Point Trotz aller Schwimm-Einlagen in der Schlussphase war es ein verdienter Sieg. Und ein Sieg, den sich auch Hasenhüttl auf die Fahne schreiben kann. Denn der Coach hatte einen taktischen Matchplan ausgearbeitet, der 3-4-3 heißt, gerade mal einen Tag lang trainiert wurde und den FC Bayern trotzdem vor mächtige Probleme stellte. Ziel war, mit einer Überzahl im Mittelfeld den Gegner zu attackieren, viele Ballgewinne zu erreichen und dann mit schnellen Gegenstößen zum Erfolg zu kommen. " Angriff ist die beste Verteidigung " gewissermaßen.

" Nachdem wir mit unserer Art zu spielen gegen Bayern bislang nicht so erfolgreich waren, haben wir gesagt: Okay, probieren wir halt mal etwas anderes, etwas noch Mutigeres, was noch weiter vorn Druck erzeugt “, erklärte Hasenhüttl seinen Plan, den Keita, Poulsen & Co. wirklich beeindruckend umsetzten. Eine Stunde lang ließ man den deutschen Meister so überhaupt nicht zur Entfaltung kommen, und kam selbst phasenweise im Minutentakt zu Chancen oder zumindest gefährlichen Aktionen. Trotz des frühen Ausfalls von Marcel Sabitzer. Trotz des frühen Gegentores durch Sandro Wagner. Einziges Manko: Leipzigs unterirdische Effektivität, die von solch einem Gegner normalerweise bestraft wird.

Selbstvertrauen statt Verunsicherung

Dieses abgewandelte Spielsystem mit nur drei Verteidigern war jedenfalls nicht ohne Risiko. Hasenhüttl: " Die große Frage war: verunsichern wir damit die Jungs, oder helfen wir ihnen, gegen einen Gegner etwas zu holen, gegen den wir bislang noch nichts geholt haben? " Nein, von Verunsicherung war keine Spur. Weder nach dem 0:1, noch in der zittrigen Schlussphase. Über die Gründe kann man nur spekulieren. Vielleicht haben die knappen, aber verdienten Erfolge in der Europa League gegen Neapel und St. Petersburg einen schnellen Lerneffekt nach sich gezogen und zu neuem Selbstbewusstsein geführt.

Den Sieg darf man natürlich nicht überbewerten. Den Münchnern ist die erneute Meisterschaft auch weiterhin nicht zu nehmen, und auch ein Erfolg gegen den großen FC Bayern bringt nur drei Punkte. Das bestätigt der Blick auf die Tabelle, in der RB immer noch Sechster ist. Aber der Abstand zu den anvisierten Champions-League-Plätzen ist auf nur noch zwei Zähler geschmolzen. Zudem ist so ein Prestige-Erfolg gut fürs Gemüt und bringt weiteres Selbstvertrauen. Immerhin hat man die Bayern trotz eines Rückstandes noch bezwungen, was in der Bundesliga das letzte Mal vor fast drei Jahren der Fall war*. Glücklicher Sieger an jenem 16. Mai 2015 war übrigens der SC Freiburg, der damals am Ende der Saison absteigen musste. Diese Gefahr hat RB Leipzig längst gebannt.