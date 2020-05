Große Einigkeit in der Frauen-Bundesliga: Elf der zwölf Vereine haben für die Fortsetzung der Liga ab dem 29. Mai gestimmt. Nur der 1. FC Köln enthielt sich. Auch das abgeschlagene Schlusslicht USV Jena ist grundsätzlich für eine Fortsetzung, obwohl die wohl den Abstieg in die zweite Bundesliga zur Folge haben wird. Respekt! "Unser Ziel war es immer, die Saison sportlich zu beenden", so Jenas Geschäftsführer Christoph Schliewe, "jedoch nicht um jeden Preis. Wir möchten nicht den Eindruck erwecken, alles dafür zu tun, durch einen Saisonabbruch in der ersten Liga bleiben zu können."

Kein Mannschaftstraining möglich

Die die Thüringerinnen haben bis dahin noch mit vielen Problemen zu kämpfen. Laut Spielplan soll am 7. Juni wieder der Ball rollen, Jena würde den SC Freiburg empfangen. Eine sportliche Aufgabe, da bisher in Thüringen bis 5. Juni professioneller Mannschaftssport verboten ist und auch aktuell an ein Mannschaftstraining in Jena nicht zu denken ist. Seit Montag hat Trainer Christopher Heck seine Mannschaft immerhin wieder im gemeinsamen Training, allerdings nur in einzelnen Gruppen. USV-Trainer Christopher Heck Bildrechte: imago images/foto2press