Dynamo-Geschäftsführer Michael Born Bildrechte: dpa

Die 50+1-Regel, die es nur im deutschen Fußball gibt, sichert den Stammvereinen eine Stimmenmehrheit in den Kapitalgesellschaften. Eine Ausnahmegenehmigung besitzen nur Bayer Leverkusen, 1899 Hoffenheim und der VfL Wolfsburg, wo Geldgeber seit mehr als 20 Jahre ununterbrochen und erheblich gefördert haben. "Wer sich für seinen Herzensverein engagieren will, kann dies als Sponsor immer und überall tun. Es gibt inzwischen genügend abschreckende Beispiele in Europa, wenn Vereine zum Spielball ihrer Investoren werden", erklärte Born. In anderen europäischen Topligen gilt diese Regel nicht. Mit gravierenden Folgen: So sind sämtliche Premier-League-Klubs in England fremdbestimmt, gehören russischen Oligarchen, US-Investoren oder arabischen Scheichs. Die Fans haben keinerlei Mitspracherecht.