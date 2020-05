Der Geschäftsführer von RB Leipzig, Oliver Mintzlaff, hat sich über die Entscheidung der Politik, Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga ab Mitte Mai zuzulassen, erleichtert gezeigt. "Wir freuen uns sehr", sagte Mintzlaff am Mittwochnachmittag im Gespräch mit dem MDR. Die letzten neun Spiele zu Ende zu spielen, sei "überlebensnotwendig". Mintzlaff geht zudem davon aus, dass die Bundesliga bereits am 15. Mai wieder startet.