Auch die Beziehungen zum FC Red Bull Salzburg, wo der Getränkekonzern offiziell nur noch Sponsor ist, sollen weiter gefestigt werden. Klopp soll am 7. Januar bei einer Pressekonferenz in der Konzern-Zentrale im österreichischen Fuschl am See vorgestellt werden. Der 39 Jahre alte Ex-Nationalspieler Gomez, der in der Bundesliga für den VfB Stuttgart, Bayern München und Wolfsburg stürmte, ist seit 2022 als Technischer Direktor im RB-Kosmos aktiv.