RB Leipzig hat in einem Testspiel gegen Bundesliga-Kontrahent VfL Wolfsburg 1:1 (0:0) gespielt. Das Gästeteam von Oliver Glasner ging am Donnerstag (30. Juli) im RBL-Trainingszentrum am Cottaweg in der für die Öffentlichkeit nicht zugelassenen Begegnung dank eines verwandelten Strafstoßes durch Renato Steffen in der 71. Minute in Führung, ehe Patrik Schick zwei Minuten Später für RasenBallsport ebenfalls vom Punkt ausgleichen konnte.