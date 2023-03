Kein Aprilscherz: Rouven Schröder wird neuer Sportdirektor bei RB Leipzig, der 47-Jährige übernimmt das Amt am 1. April. "Schröder erhält einen langfristigen Vertrag und wird bei RB Leipzig im Schwerpunkt für das Scouting, die Kaderplanung und Prozesse rund um die Lizenzspielerabteilung zuständig sein", hieß es in einer Mitteilung des Bundesliga-Vierten am Dienstagmittag (7. März).

Schalke bestätigte inzwischen, dass der noch laufende Kontrakt mit Schröder aufgelöst wurde. "Über die Ablösemodalitäten vereinbarten alle Parteien Stillschweigen", heißt es in der Mitteilung des Vereins. Jetzt also RB Leipzig. "RBL gehört zu den Top-Vereinen in der Bundesliga und spielt regelmäßig in der Champions League – ich möchte mithelfen, die nächsten Schritte in der Entwicklung des Vereins zu verwirklichen", wird Schröder zitiert.