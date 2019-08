Ein ganz "normales" Pokalspiel dürfte es allerdings nicht werden. Osnabrück, Bremer Brücke - da war was? Fast auf den Tag genau vor vier Jahren, am 10. August 2015, trafen beide Mannschaften in der ersten Pokalrunde in Osnabrück schon einmal aufeinander. Das Ende war unrühmlich und wurde am grünen Tisch für die Leipziger entschieden.



Dabei versprach der Spielverlauf ein anderer zu werden. Bereits in der Anfangsminute hatte Hali Savran aus kurzer Distanz die Lila-Weißen (damals 3. Liga) mit 1:0 in Führung gebracht. Diese hielt bis zur 71. Minute, als Schiedsrichter Martin Pedersen von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde. Erst unterbrach er die Partie, dann brach er die Begegnung mit einer leichten Gehirnerschütterung ganz ab.

Schiedsrichter Martin Petersen wird von einem Feuerzeug am Kopf getroffen. (Archiv) Bildrechte: IMAGO