"Marcel Sabitzer laboriert an muskulären Problemen im Adduktorenbereich, die eine Vollbelastung in den kommenden Tagen nicht zulassen", teilte der österreichische Fußball-Verband am Montag mit. Damit fehlt Sabitzer im WM-Qualifikationsspiel am Mittwoch gegen die Republik Moldau und am Samstag gegen Israel. Ein Einsatz des 27-Jährigen dann im Heimspiel am 7. September gegen Schottland stehe nach Einschätzung von Cheftrainer Franco Foda im Raum. Das will Foda erst Ende der Woche entscheiden.